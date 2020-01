La hora del Brexit se acerca. El divorcio entre la Unión Europea y Reino Unido se producirá el 31 de enero. Pero las negociaciones están lejos de haber terminado y el nuevo baile diplomático se abre precisamente este miércoles.

Se lo contamos en nuestro programa "The Brief from Brussels", en el que también les hablamos de cómo la justicia de Malta ha absuelto al capitán de un barco que rescataba migrantes en el Mediterráneo.