Estos ataques h an unido a los franceses como nunca antes. Rechazando la censura del miedo. Sin embargo, los patrocinadores de estos atentados probablemente nunca tendrán que hacer frente a la justicia francesa. El juicio que comenzará el próximo mayo será el de los 14 presuntos cómplices, tres de los cuales aún no han sido encontrados.

Hace cinco años los ataques al Charlie Hebdo, Montrouge y al Hiper Casher, perpetrados en tres días, marcaron el punto de no retorno : el comienzo de una larga serie negra en Francia marcada a fuego por el movimiento islamista.

Euronews ya no es accesible en Internet Explorer. Microsoft no actualiza este navegador y no admite las últimas mejoras técnicas. Le recomendamos que utilice otro navegador, como Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.