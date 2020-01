En cuanto al equipo del Turia, no podrá contar con una de sus principales estrellas, Rodrigo Moreno, aquejado de un esguince de rodilla. El partido se disputa este mièrcoles a las ocho de la tarde hora central europea en el Estadio Rey Abdulá de Jeddah. Al día siguiente Atlético de Madrid y Barcelona jugarán la otra semifinal. Los vencedores se enfrentarán el día doce de enero. La sede ha levantado polémica por la falta de respeto en el país a los derechos humanos, pero el régimen se ha visto obligado a permitir a las mujeres el acceso al estadio.

Valencia y Real Madrid ya están en Arabia Saudí para disputar la primera de las semifinales de la Supercopa de España. Los blancos no podrán contar con algunas de sus principales estrellas como Hazard, Bale y Benzema. El renovado torneo se juega por primera vez en el Reino del Desierto y cuenta con los campeones y subcampeones de Liga y Copa. Los de Zinedine Zidane acuden como terceros en la Liga al dejar una plaza libre el Fútbol Club Barcelona por ser campeón liguero y subcampeón del torneo del KO.

Euronews ya no es accesible en Internet Explorer. Microsoft no actualiza este navegador y no admite las últimas mejoras técnicas. Le recomendamos que utilice otro navegador, como Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.