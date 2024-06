Por Euronews en español

La prensa española publica que el Real Madrid, que celebró el domingo su decimoquinta Champions, podría anunciar el fichaje del astro francés de manera inminente.

Con los seguidores rendidos a los pies del equipo blanco en la celebración de la decimoquinta 'Champions', Nacho Fernández tomó la palabra. El capitán no desveló si continuará en el club o se irá, pese a la insistencia del público que llenó las gradas del Santiago Bernabéu en la noche del domingo. Los aficionados también trataron de convencer a Kroos, pero la decisión del alemán es irrevocable. No volverá a jugar un partido oficial con la primera plantilla del Real Madrid. Pero la pérdida de una estrella irremplazable puede quedar minimizada en breve si, como especulan algunos medios de comunicación, Kylian Mbappé ficha por el Real Madrid, con el que habría llegado a un acuerdo para lucir su elástica las próximas cinco temporadas.

El astro francés tendría por delante la difícil gesta de alcanzar a Modrić, Kroos, Carvajal y Nacho Fernández, que junto al mítico Francisco Gento han ganado la 'Orejona' en seis ocasiones. Un hito al alcance de muy pocos futbolistas. En caso de ser cierto y de concretarse su fichaje por el Real Madrid, el futbolista francés podrá escuchar en breve el famoso 'himno de la Décima', la banda sonora de cada gesta que completa el 'Rey de copas' del Viejo Continente.

Multitudinaria celebración por las calles de Madrid y en el Santiago Bernabéu

Si Mbappé acaba fichando por el Real Madrid se encontrará con una dosis renovada de ilusión, porque los blancos ya piensan en volver a Cibeles el año que viene. La multitudinaria fiesta de celebración del Real Madrid, tras conquistar su 15º título de campeón de Europa de clubes, reunió en las calles de la capital de España a cientos de miles de aficionados. Unos seguidores que se han acostumbrado a su cita de fin de temporada con la diosa Cibeles. No en vano, el equipo 'merengue' ha ganado seis de las últimas once ediciones del torneo continental.

El Real Madrid prometió no fallar y, como acostumbra, no lo hizo. Desde que cayera derrotado en 1981 contra el Liverpool, los blancos no saben qué significa perder una final en la ahora denominada Champions League (Liga de Campeones). Desde entonces suman nueve títulos en nueve finales que han convertido al equipo del Santiago Bernabéu en el gran 'ogro' europeo. Su última víctima ha sido el Borussia de Dortmund, un rival que cayó con dignidad y que terminó por rendirse a la evidencia. Puede parecer pretencioso, pero el Real Madrid no disputa finales, las gana. Acumula un título tras otro, aunque los próximos ya no podrán engrosar el fastuoso palmarés de Tony Kroos.

El excelso centrocampista alemán fue el más aclamado en su última fiesta con el equipo por las calles de Madrid. Pese a la insistencia de los aficionados, lo tiene claro: deja el Real Madrid, y colgará las botas tras disputar la Eurocopa con su selección, en su país. Atrás deja numerosas clases magistrales de dominio del tiempo y el espacio, amén de un comportamiento ejemplar sobre el terreno de juego. Muchos aficionados lo van a echar de menos, pero podrán consolarse con disfrutar de Luka Modrić un año más. El astro croata ha anunciado que seguirá vestido de blanco una temporada más.

El Real Madrid comenzó sus actos de celebración en la Catedral de Almudena, donde ofreció la copa de campeón, conocida con el apodo de 'Orejona', a la patrona de Madrid. Acto seguido la expedición merengue, con los jugadores, el cuerpo técnico y el presidente, Florentino Pérez, al frente, rindieron visita a las máximas autoridades de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital española. Tras un acto presidido por Isabel Díaz Ayuso, presidenta madrileña, y firmar en el libro oficial, la plantilla salió al balcón de la institución, en la Puerta del Sol, para dirigirse a la afición.

En su siguiente parada, en el Ayuntamiento, les esperaba José Luis Martínez-Almeida. El alcalde, reconocido seguidor del Atlético de Madrid, elogió las hazañas de un equipo al que había recibido tres semanas antes, como campeón de la Liga española de fútbol. El capitán del Real Madrid, Nacho Fernández, agradeció el gesto de Martínez-Almeida de acudir a la cita con una camisa blanca y recordó la condición de seguidora del Real Madrid de la mujer del alcalde. Algo está cambiado, le indicó en un guiño al político que provocó risas en el acto institucional.

Tras las recepciones con las autoridades, la expedición se trasladó a la Plaza de la Cibeles, donde como es tradición, los jugadores le colocaron una bandera y una bufanda del equipo a la Diosa. Allí, miles de seguidores disfrutaron de un espectáculo inolvidable en el que Toni Kroos hizo el traspaso de poderes y nombró a Fede Valverde como heredero de su mítico dorsal 8. Más tarde, olvidado el protocolo, los jugadores y el entrenador Carlos Ancelotti, dieron paso a muchos minutos de fiesta ininterrumpida con bailes en el autobús descapotable en el que recorrieron las calles de Madrid antes de llegar al estadio Santiago Bernabéu. El mítico puro de 'Carletto' en las celebraciones, los bailes de Rodrygo y Camavinga, las 'locuras' de Rüdiger, la perenne sonrisa de Vinicius... fueron antesala de la esperada llegada del equipo al feudo 'blanco' una hora más tarde de lo previsto.