La película coincidirá en las salas de todo el mundo con el juicio que actualmente tiene lugar en Nueva York contra el productor cinematográfico Harvey Weinstein, acusado de numerosos delitos de acoso y agresión sexual. El detonante de un movimiento mundial, el #MeToo, del que Hollywood no se ha olvidado.

"Es peligroso el decirle al público lo que debe sentir", recuerda Theron. "Y me gusta que con esta película hayamos conseguido que la gente piense las cosas de manera diferente. Para nosotros, como cineastas, ha sido una gran experiencia el ver cómo están respondiendo a ella a los diferentes públicos: los hombres, las mujeres jóvenes o las mujeres mayores".

"Estoy muy orgullosa de que hayamos hecho una película que es increíblemente entretenida y también sorprendente", confiesa Theron. "Porque cuando haces una película sobre un tema como el acoso sexual o sobre las mujeres en la Fox, la gente cree saber lo que va a pasar en esa película. Y ha sido una sorpresa muy agradable el ver que la gente se ha sorprendido mucho. No es esa seria y aburrida película de acoso sexual".

No eran estrellas de cine, sino de la televisión. Megyn Kelly y Gretchen Carson fueron las dos presentadoras que en 2016 provocaron la caída del entonces jefe de Fox News Roger Ailes, a quien acusaron de acoso sexual.

