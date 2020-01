La situación en el Parlamento venezolano roza el absurdo, pues en estos momentos tiene dos presidentes : Guaidó, elegido por un centenar de diputados opositores en una asamblea realizada fuera del Parlamento, y Luis Parra, elegido por el oficialismo y un pequeño grupo de opositores en una sesión parlamentaria completamente irregular, a la que Guaidó y otros legisladores no pudieron entrar.

