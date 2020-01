"En la unión de los venezolanos está la fuerza para salir de la dictadura. Entramos al hemiciclo a cumplir con nuestro deber, no con la violencia, sino con la fuerza de la razón y la mayoría. Unidos, organizados y con firmeza, es posible", escribió Juan Guaidó en su cuenta de Twitter.

