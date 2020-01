La reelección de Guaidó como presidente de la AN es fundamental para que pueda mantener su pulso con el gobernante Nicolás Maduro, puesto que desde su cargo como líder parlamentario asumió, con una interpretación de varios artículos de la constitución, el cargo de mandatario interino.

Mientras la oposición denuncia una persecución contra sus diputados, tanto judicial como de compra de voluntades, que pone en riesgo alcanzar un quórum para poder reelegir a Guaidó, el oficialismo ha pugnado por desacreditar las alternativas e insiste en que la AN está en "desacato" por lo que sus decisiones son nulas.

Este domingo tiene lugar la primera sesión del año de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) en la que debe elegirse la directiva que dirigirá la cámara en 2020.

"No permite el Ejército, o la Guardia Nacional (Bolivariana, GNB), la Policía (...) que están intentando todos los mecanismos posibles de (evitar) una reelección de una junta directiva que tenemos la capacidad para que Venezuela cambie (...) y es la dictadura la que prohíbe", dijo Guaidó tras ser evitado su ingreso.

Un grupo de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de Venezuela impidió este domingo a Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), ingresar a la sede de la cámara, donde debía ser reelegido como su líder.

