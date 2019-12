A pesar de las tensiones, Maduro no se ha echado a un lado y ha negado las denuncias de crisis humanitaria que vive Venezuela . El nivel de vida del país se deteriora y los venezolanos se enfrentan a la alta inflación, los bajos salarios, y la escasez de alimentos, medicinas, y gasolina.

Maduro resiste a un año no exento de presiones. Por un lado, las de la oposición, respaldadas por parte de la comunidad internacional y lideradas por Juan Guaidó, que en enero de 2019 se juramentaba presidente de Venezuela en un pulso que Maduro denunciaba como Golpe de Estado.

