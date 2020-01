Hasta la próxima semana no conoceremos la conformación del Gobierno al completo pero ya se han confirmado las cuatro carteras que ocuparán los miembros de Unidas Podemos, además de la vicepresidencia de su líder: Irene Montero será ministra de Igualdad; La gallega de Galicia en Común Yolanda Díaz , ministra de Trabajo; el sociólogo y economista Manuel Castells , de Universidades; y Alberto Garzón , líder de Izquierda Unida, de Consumo.

