Los tiempos se aceleran en España de cara a la investidura de Pedro Sánchez como Presidente del Gobierno. Este lunes se ha formalizado en el Congreso de los Diputados el pacto de la coalición progresista formada por el PSOE y Unidas Podemos mediante la firma de un programa de marcado carácter social que trata de corregir los excesos de una década de austeridad.

El líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, se ha puesto el listón muy alto:

"El objetivo de ese gobierno tiene que ser convertir nuestra patria en un referente en Europa y en el mundo de políticas de justicia social, de políticas que combatan en serio el cambio climático y de políticas feministas".

Acto seguido, el presidente del Gobierno en funciones tomaba la palabra:

"Yo siempre he creído que en política no basta con estar, hay que actuar y hay que avanzar con lo que es posible aquí y ahora. Este programa representa nuestra voluntad conjunta, la del Partido Socialista y la de Unidas Podemos, ya no solo de ser Gobierno, sino hacer Gobierno".

Entre otras cosas, el programa de coalición contempla una subida de impuestos a las empresas y a las rentas superiores a los 130.000 euros, prevé incrementar el salario mínimo hasta alcanzar los 1.200 euros antes de que acabe la legislatura, desvincula la subida de las pensiones a la marcha de la economía y a la esperanza de vida, deroga parcialmente la reforma laboral, suprimiendo puntos controvertidos como el despido por absentismo aunque esté justificado y pone punto final a la polémica Ley Mordaza.

Horas antes de la firma del acuerdo de coalición, se alineaban dos planetas más de cara a la investidura: el PSOE se garantizaba el apoyo de los seis diputados del Partido Nacionalista Vasco (en el acto formal que recogen estas imágenes) y la Abogacía del Estado solicitaba al Tribunal Supremo que permita salir de prisión al líder independentista catalán Oriol Junqueras para que recoja su acta de eurodiputado. Era la principal exigencia de su partido, ERC, para facilitar con su abstención que España, que ha celebrado cuatro elecciones generales en cuatro años, tenga al fin, dentro de unos días, un Gobierno estable.