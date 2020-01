El Tribunal Supremo ha desoído también la posición de la Abogacía del Estado, que se pronunció a favor de que, siempre bajo custodia, el líder de ERC pudiera acudir al Parlamento Europeo y recoger el acta como eurodiputado mientras no se le levantase la inmunidad parlamentaria. Esta postura facilitó la abstención de la formación independentista en la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

Paralelamente, la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo ha rechazado por unanimidad el recurso de urgencia presentado por los abogados de Junqueras contra la inhabilitación dictada por la Junta Electoral Central para evitar que se convierta en Eurodiputado. La defensa pidió que se resolviera de forma cautelarísima para no causarle un perjuicio irreparable tanto a él como a sus electores.

Luxemburgo dejaba en manos del Tribunal Supremo cómo aplicar su decisión y los jueces han avalado la posición de la Fiscalía: la inmunidad de desplazamiento para recoger el acta no puede suponer un blindaje ante una sentencia firme.

En ese momento, estaba en prisión preventiva y la justicia española debió dejarle acudir al Parlamento Europeo para recoger su acta, pero no lo hizo y planteó la cuestión a Luxemburgo. Sin embargo, la aclaración de la Justicia Europea tardó meses en llegar, cuando sobre el líder de ERC pesaba ya una condena en firme a 13 años de cárcel y 13 de inhabilitación por su participación en el procés.

