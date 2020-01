El Tribunal Supremo mantiene la inhabilitación de Torra

También este viernes, el juez del Supremo Pablo Llarena se debe pronunciar sobre si retira o no las euroórdenes que pesan contra sobre los independentistas Carles Puigdemont y Antoni Comín. Todo apunta a que desactivará la euroorden: será la tercera vez que lo hace. La Justicia belga decidió hace una semana suspender el procedimiento después de que ambos recogieran el acta de eurodiputado.

Los magistrados del Supremo entienden que la suspensión solicitada no es urgente, ya que la Mesa el Parlament le puede mantener como presidente del Govern aunque haya perdido el acta de diputado.

