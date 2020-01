Trabajadores forzados en un proyecto financiado por la Unión Europea, en Eritrea

La Comisión Europea es consciente de que se han utilizado reclutas en el proyecto, pero afirma que únicamente ha financiado el material y no la mano de obra.

Una cuestión que no ha impedido la financiación europea del proyecto.

Pero según un artículo publicado por "The New York Times", la infraestructura fue parcialmente construida por trabajadores forzados.

