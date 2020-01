Pero si bien Irán ha limitado los daños, ahora se teme la acción la respuesta de las milicias chiíes iraquíes , que también han prometido vengarse y no parar "hasta que el último soldado estadounidense salga de Irak".

Muchos analistas estiman que el ataque iraní contra las bases fue diseñado para no causas víctimas. Para Teherán se trataba de mostrar que había vengado la muerte de su general, pero sin alimentar una escalada militar con Estados Unidos.

"Nosotros no empezamos la escalada -declaró ante la prensa el jefe de la diplomacia iraní, refiriéndose a la operación estadounidense que mató al general Soleimaní- La presencia masiva y sin precedentes del pueblo iraní en las calles (durante el funeral) debería servir para hacer entrar en razón a Estados Unidos".

Trump anunció que castigará a Teherán con nuevas sanciones, pero no evocó la posibilidad de una respuesta militar al ataque iraní contra dos bases estadounidenses en Irak. "No sufrimos ninguna baja -explicó-. Todos nuestros soldados están a salvo y solo se produjeron daños mínimos en nuestras bases militares. Irán parece que se está retirando. Algo que es bueno para todas las partes implicadas y muy bueno para el mundo".

