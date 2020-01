¿Por qué se estrelló el avión ucraniano en Teherán?

La tragedia ha dado pie a todo tipo de especulaciones, al haber sucedido en una noche de lanzamiento de misiles desde Irán, aunque los expertos no creen que el aparato fuera abatido.

¿Qué ocurrió con el Boeing 737 ucraniano que este miércoles se estrelló en Teherán matando a 176 personas? Irán ya ha recuperado las cajas negras, pero, en plena crisis con Estados Unidos, ha anunciado que no las entregará ni a Washington ni a el constructor Boeing.

