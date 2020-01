La meteoróloga y doctora en Físicas de Eltiempo.es Mar Gómez precisaba en su cuenta de Twitter no habrá eclipses totales de luna hasta el 16 de mayo de 2022 y que hay otros tres eclipses lunares este año, en junio y en julio.

El Real Observatorio Astronómico de Madrid explica que este tipo de eclipses se producen cuando la luna cruza no cruza la sombra de la Tierra sino solo la llamada penumbra.

Si no hay suerte y el cielo está cubierto en tu zona, o si simplemente no te apetece salir al frío para ver la luna, lo puedes seguir en directo en Internet. Uno de los sitios que lo propone es Virtual Telescope o también CosmoSapiens, a través de YouTube.

Este viernes tiene lugar la primera luna llena del año -y de la década- y el primer eclipse. Será discreto, no como el de la imagen que ilustra el artículo. Se trata de un eclipse penumbral en el que la luna no queda oculta por la sombra de la Tierra, solo se oscurece ligeramente.

