El auge de los gobiernos de coalición, en "El Estado de la Unión"

Si 2019 fue el año de las elecciones, 2020 ha comenzado como el año de los gobiernos de coalición. Los últimos ejemplos son Austria y España, donde las negociaciones han dado finalmente sus frutos.

Se lo contamos en nuestro programa semanal "The State of the Union", en el que también les hablamos de las prioridades de la presidencia Croata. Acaba de tomar las riendas de la presidencia rotatoria de la Unión Europea y tiene muchos desafíos por delante. Entre otros, las negociaciones post-Brexit con Reino Unido y los presupuestos plurianuales comunitarios.

También les hablamos de la inmunidad de los eurodiputados indepedentistas catalanes, y de la visita de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, al primer ministro británico, Boris Johnson. Resulta que estudiaron en el mismo colegio, la Escuela Europea de Bruselas.