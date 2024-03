La protesta de los agricultores y el aplazamiento de la votación sobre la Ley de Restauración de la Naturaleza han demostrado esta semana cómo el Pacto Verde Europeo puede ser objeto de malentendidos y debates.

Lo que antes era una excepción extraordinaria parece haberse convertido ahora en una tradición casi mensual en la sede de la Unión Europea en Bruselas: cientos de tractores en las calles y agricultores que recurren a acciones a veces violentas.

Esta muestra de ira sirvió para atraer la atención de los ministros de Agricultura, que se encontraban esta semana en la ciudad para debatir nuevas medidas que respondan a las quejas de los agricultores por la pérdida de ingresos y la burocracia.

Pese a que los agricultores ya han obtenido concesiones, como la relajación de algunas normas administrativas y medioambientales, quieren más ayuda financiera y están en contra de la Ley de Restauración de la Naturaleza.

Los retos del Pacto Verde

Esta legislación es una parte importante del Pacto Verde Europeo y tiene como objetivo restaurar al menos el 20% de las zonas terrestres y marinas degradadas de la Unión Europea para 2030. El tema estaba en la agenda de los ministros de Medio Ambiente el lunes, pero la votación se aplazó y de momento no hay nueva fecha.

Para debatir cómo salir de este punto muerto, hablamos con Faustine Bas-Defossez, directora de Naturaleza, Salud y Medio Ambiente de la Oficina Europea de Medio Ambiente.

"La UE es el continente que más rápido se calienta y los riesgos climáticos amenazan su energía, su seguridad alimentaria y sus ecosistemas. Ahora bien, es importante subrayar que había un acuerdo sobre la mesa, que hubo meses de negociaciones entre el Consejo y el Parlamento Europeo", explicó.

"Lo que ocurrió, desgraciadamente, fue que, en el último minuto, Hungría decidió cambiar su posición y, por tanto, ya no había mayoría para el acuerdo. No obstante, es importante decir que no está muerto, y que en las próximas semanas esperamos que se encuentre la mayoría", añadió la analista.

¿A por las grandes tecnológicas?

El programa también destaca una importante decisión tomada esta semana por la Comisión Europea en relación con los derechos de los consumidores y las grandes empresas tecnológicas.

El Ejecutivo anunció la apertura de las primeras investigaciones en virtud de la Ley de Mercados Digitales, dirigidas contra Apple, Google y Meta.

Cerramos con una noticia agridulce para Semana Santa, una de las fiestas en las que se dispara el consumo de chocolate. Pero, cuidado, los precios de algunos productos aumentaron más de un 50% respecto al año pasado.

Los precios se han disparado porque el cambio climático ha afectado a las cosechas de cacao en África occidental, donde se producen cerca de tres cuartas partes de los granos de cacao del mundo.