En esta edición del Estado de la Unión abordamos la reciente apertura de un corredor marítimo para enviar ayuda humanitaria a Gaza y la agitada semana legislativa en el Parlamento Europeo, con la aprobación de una ley de libertad de medios y otra de inteligencia artificial.

La prensa es uno de los sectores cruciales para la preservación de la democracia y los derechos fundamentales. Pero el aumento de las estrategias de desinformación, la falta de transparencia sobre la propiedad de los medios y la presión ilegal sobre los periodistas son amenazas graves.

Lo que también puede poner en peligro la democracia y los derechos fundamentales son los abusos de la inteligencia artificial (IA), una innovación tecnológica con un enorme potencial para el progreso humano pero aún sin muchas reglas.

En una única sesión plenaria, el Parlamento Europeo aprobó esta semana legislación en estos dos ámbitos, adoptando la Ley de Libertad de los Medios de Comunicación y la Ley de Inteligencia Artificial.

En el caso de la inteligencia artificial, la Comisión Europea considera que la UE da ejemplo al resto del mundo. Thierry Breton, comisario europeo de Mercado Interior, señaló que las 'start-ups' europeas "serán los mejores embajadores de nuestro enfoque en materia de IA", con una IA que resulte "fiable, accesible, que respete las reglas de confianza para todos nuestros residentes y nuestras empresas, y para que el mundo observe lo que hacemos".

Pero, a pesar de este frenesí legislativo, el Parlamento Europeo asestó un golpe a la Comisión Europea. Casi llegando al término de la legislatura, la Eurocámara decidió presentar una denuncia ante la Justicia europea contra el órgano ejecutivo de la UE. El tema en cuestión es la decisión de descongelar un tramo de los fondos de cohesión para Hungría el pasado diciembre.

El Parlamento considera que Hungría no ha realizado suficientes reformas para revertir algunas vulneraciones del Estado de derecho en el país y que hubo un chantaje del primer ministro húngaro, Viktor Orbán.

Sophie in't Veld, eurodiputada por Renew Europe, señaló como "muy preocupante" que "el momento en que la Comisión tomó la decisión de que el dinero iba a ser liberado fue en vísperas de una cumbre del Consejo Europeo en la que se iban a tomar decisiones importantes sobre Ucrania. Y Orbán ya había anunciado que iba a bloquearlas". A su juicio, "setrata de una violación muy grave de los tratados europeos, porque se supone que la Comisión no debe servir a nadie".

El impacto del corredor marítimo hacia Gaza es "muy, muy bajo" en comparación con la distribución de ayuda por carretera

Hablemos ahora de los esfuerzos de la Unión Europea por mantener su relevancia diplomática en Oriente Medio, con la aperturadel corredor marítimo de ayuda humanitaria entre Chipre y Gaza, con el apoyo de Estados Unidos y otros países. La pequeña isla, miembro de la UE, es el punto de partida de la ayuda humanitaria hacia el territorio palestino.

Para discutir las implicaciones de este corredor y otros aspectos, hablé con Joost Hiltermann, director del programa para Oriente Medio y Norte de África del International Crisis Group.

Euronews: Joost Hiltermann, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Empiezo preguntando cuál es el impacto del corredor marítimo de ayuda humanitaria para Gaza en términos de capacidad de brindar asistencia práctica a la población, pero también como mensaje político al Gobierno de Israel.

Hiltermann: Gracias por invitarme al programa. Por supuesto, el impacto es muy, muy bajo porque estamos hablando de volúmenes muy pequeños en comparación con lo que los camiones pueden llevar a través de las diversas entradas por carretera a Gaza. Ese es uno de los asuntos. La ayuda podría llegar a la costa, pero no existe una red de distribución establecida, especialmente en el norte de Gaza. La distribución es caótica y desorganizada y realmente no llega a la gente a la que debería llegar. El segundo aspecto, por supuesto, es la importancia política y simbólica, que es considerable, porque expone la debilidad del sistema israelí, que no es accidental, puesto que retiene deliberadamente la ayuda a la población hambrienta de Gaza.

Euronews: La Unión Europea decidió desembolsar más dinero para la agencia de la ONU para los refugiados palestinos ('UNRWA', por sus siglas en inglés). Y algunos países también lo hicieron de forma bilateral. Sin embargo, las investigaciones sobre la presunta participación de algunos de sus trabajadores en el ataque terrorista de Hamás no han terminado. Entonces, ¿cómo se explica este cambio de parecer?

**Hiltermann: **En primer lugar, no han encontrado ni han recibido ninguna prueba convincente de la parte israelí sobre estas acusaciones. Y, en segundo lugar, si se determina que estas acusaciones son ciertas, son aberraciones dentro del sistema y no representan ningún esfuerzo sistémico o sistemático de la UNRWA para apoyar a Hamás en la Franja de Gaza. Y, en tercer lugar, está la tremenda necesidad humanitaria que no debe ser rehén de algunos argumentos políticos relacionados con el (ataque) del 7 de octubre.

**Euronews: **Por eso hay mucha preocupación por la situación en Rafah, en el sur de Gaza. No sabemos si el Gobierno israelí seguirá adelante con otra operación. ¿Qué cree que podría hacer la comunidad internacional para evitar esa operación?

**Hiltermann:**No soy conocedor de las decisiones que esté tomando Israel, así que no sé exactamente qué está pasando en términos de su decisión, pero ciertamente ha habido algunas líneas rojas establecidas por Estados Unidos y otros. Y, de hecho, en este momento, incluso Israel quiere lanzar una ofensiva terrestre en Gaza, pero no tiene la cantidad de tropas desplegadas en la Franja para permitirlo. Han sido enviados de regreso a Israel para darles un descanso. Y no está claro si regresarán a Gaza y cuándo. Así que, por el momento, una ofensiva sobre Rafah parece fuera del calendario, pero podría volver a estar sobre la mesa, por supuesto, porque la lucha contra Hamás continúa en lo que respecta a Israel. Y, por supuesto, los rehenes todavía están en Gaza e Israel ha dejado claro que hará todo lo posible para asegurar su liberación pronto.

**Euronews:**Joost Hiltermann, muchas gracias por su contribución al programa.

Hiltermann: Muchas gracias.

Robots diseñados para colaborar con humanos

Para acabar el programa con otra dosis de inteligencia artificial (IA), hablamos de la feria de robots 'R-24' en la ciudad danesa de Odense, que acoge a más de 5.000 visitantes para ver una variedad de lo último en robótica.

Odense es particularmente conocida por los 'cobots', robots colaborativos diseñados para trabajar junto a los humanos. Ahora se considera uno de los principales centros de robótica de Europa, con más de 160 empresas.

La industria surgió de las cenizas del astillero de Odense, que cerró en 2012. Un cuento de hadas apropiado para la ciudad natal del autor más famoso de Dinamarca, Hans Christian Andersen.