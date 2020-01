Guerra de desgaste en Francia, inmersa en una huelga interminable

"Más allá de la reforma de las pensiones, queremos poder vivir mejor ahora -reclama Jerome Rodrigues, otro cabecilla de los chalecos amarillos-. Hace un año salimos a la calle, no porque teníamos miedo del fin del mundo, sino del final de mes. Y hoy las cosas siguen igual o peor . Así que luchemos para que la gente puede vivir mejor y los trabajadores sean pagados de acuerdo con su trabajo".

Euronews ya no es accesible en Internet Explorer. Microsoft no actualiza este navegador y no admite las últimas mejoras técnicas. Le recomendamos que utilice otro navegador, como Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.