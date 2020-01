El político español agregó que, al mismo tiempo, la Unión Europea "no escatimará esfuerzos para ayudar a un proceso genuino e inclusivo hacia el restablecimiento de la democracia y el estado de Derecho, a través de elecciones presidenciales libres y justas".

"La Unión Europea considera que la sesión de votación que condujo a la 'elección' de Luis Parra no es legítima, ya que no respetó los procedimientos legales ni los principios constitucionales democráticos ", declaró Borrell en un comunicado, en el que subrayó que la UE "expresa su pleno apoyo a Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional".

El alto representante para la Política Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, señaló este jueves que la UE no considera legítima la elección del diputado Luis Parra como presidente de la Asamblea Nacional venezolana y amenazó con "medidas específicas contra las personas involucradas".

