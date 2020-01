Una exposición con mucho 'olfato' en Moscú

Una exposición con mucho 'olfato'. En el Museo de Arte Contemporáneo 'Garaje', en Moscú, tiene lugar una novedosa muestra artística en la que nuestra nariz es un elemento clave. Así, los visitantes deben utilizar sus cualidades olfativas para descubrir las propiedades poéticas, mágicas y mnemotécnicas de los olores.

"Esta especie de experimento, titulado "Estás en el Aire", no es una exposición dedicada a una revisión retrospectiva del arte olfativo en el mundo. Tampoco es una feria del arte olfativo. Es más bien una muestra temática colectiva que da a conocer un estado de éter especial, ligero e ingrávido en el que todos podemos entrar", declara Yaroslav Volovod, comisario de la exposición.

Las obras expuestas forman un conjunto en torno al denominado 'efecto Proust' que ve los sentidos como 'puertas de entrada' a los recuerdos. La artista noruega Sissel Tolaas afirma que el aire que respiramos contiene moléculas de olor que terminan en nuestro subconsciente y desencadenan emociones y recuerdos.

"Estos son sólo olores abstractos como si fuera una pintura abstracta, por ejemplo. Pero, de todas formas, los visitantes encuentran sus propios recuerdos en ellos", señala Katya Shuikova, guía de la exposición.

"Where Dogs Run", un grupo de arte de Ekaterimburgo basó su trabajo en retratos robot de archivos policiales. Los artistas quieren demostrar el lado oscuro de las tecnologías modernas y el olor corporal puede convertirse en otra herramienta de control biométrico.

"En estas tuberías hay detectores de gas que extraen los 'datos olfativos propios' de una persona. Luego entran en esta cámara, donde se transforman. El proceso, finalmente, los convierte en imagen. Se forma un retrato del aroma", declara Polina Shmelyeva, otra de las guías de la exposición.

"Normalmente no presto atención a los olores. pero aquí todo resulta muy interesante. Me gusta el arte. Me interesa. El hecho de que los olores, aquí, se asocien con el arte representa una dimensión completamente diferente a lo que el arte representa", afirma Konstantin Nechepurenko, visitante de la exposición.

La muestra 'Estás en el Aire' permanece abierta al público hasta el domingo 12 de enero. Quienes estén en Moscú pueden vivir nuevas experiencias olfativas en 'Garaje', el nuevo Museo de Arte Contemporáneo.