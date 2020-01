El adiós de Joseph Muscat

"Mi mensaje para el futuro de este partido político es: 'no dejen que los que quieren la división ganen sobre la unidad. No dejen que los que quieren la tristeza ganen sobre la alegría en nuestro país'", dijo Joseph Muscat, primer ministro de Malta.

Euronews ya no es accesible en Internet Explorer. Microsoft no actualiza este navegador y no admite las últimas mejoras técnicas. Le recomendamos que utilice otro navegador, como Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.