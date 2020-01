"Lo que Irán ha admitido es muy grave. El derribo de un avión civil es un acto horroroso. Irán debe asumir toda la responsabilidad. Canadá no descansará hasta que se logre esto. No descansaremos hasta que se pueda hacer justicia y se llegue a la situación que permita a las familias terminar, como merecen, con este caso", señala el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.

"He hablado con Rohaní y hemos acordado que ordene que se lleve a cabo, lo antes posible, y con la ayuda de expertos ucranianos, la identificación de los cadáveres de los fallecidos. Y, una vez hecho esto, que los prepare para el inmediato envío de los cuerpos a Ucrania. Esto debería ocurrir pronto. También acordamos empezar a trabajar juntos para descifrar las grabaciones de las 'cajas negras' del avión", afirma Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania.

Euronews ya no es accesible en Internet Explorer. Microsoft no actualiza este navegador y no admite las últimas mejoras técnicas. Le recomendamos que utilice otro navegador, como Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.