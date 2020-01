Benedicto XVI refuta al papa Francisco

Según extractos publicados por el periódico francés Le Figaro, Joseph Ratzinger asegura que no podía permanecer callado antes el movimiento de su sucesor. El hecho de que un antiguo pontífice valore medidas del vigente es una rareza en dos mil años de historia de la Iglesia Católica.

