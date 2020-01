Los fotógrafos de la agencia Associated Press han podido captar algunas imágenes impresionantes de la columna de humo, vapor y cenizas.

Aunque no se ha informado de que haya habido víctimas o daños importantes a causa de la erupción, los expertos siguen advirtiendo sobre la inestabilidad de la situación. Decenas de miles de personas han tenido que ser evacuadas.

