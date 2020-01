Filipinas se prepara para una posible nueva erupción del Taal

El Departamento de Salud recomienda no permanecer al aire libre. Los ciudadanos que no han se han marchado hacen como pueden al al humo tóxico generado por la ceniza.

Euronews ya no es accesible en Internet Explorer. Microsoft no actualiza este navegador y no admite las últimas mejoras técnicas. Le recomendamos que utilice otro navegador, como Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.