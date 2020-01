En Filipinas, el volcán Taal se vuelve cada vez más peligroso. No es solo el humo, los gases tóxicos y las cenizas, sino que el cráter ha empezado a escupir lava empujando a miles de personas a huir precipitadamente.

