El Departamento de Salud ha advertido de los riesgos de salud al respirar las cenizas por lo que se recomienda el uso de mascarillas y gafas, o mejor aún, no estar al aire.

Associated Press

