En plena huelga por la reforma de las pensiones en Francia, Carlos Ghosn exige una generosa jubliación a la firma automovilística francesa Renault.

Ghosn, el ex jefe de Renault, huido de Japón, donde se enfrenta a un proceso judicial, ha iniciado una batalla legal contra la empresa automovilística francesa para reclamar una pensión anual de casi 800.000 euros, así como 15 millones de euros en acciones.

El empresario fugitivo desafía a Renault en los tribunales, después de que la empresa anunciara el año pasado que había perdido su derecho a obetener una pensión de máximo nivel, ya que se creía que había renunciado a su puesto mientras estaba en una prisión japonesa.

Para poder cobrar la pensión anual de 774.774 euros, el franco-libanés-brasileño tenía que estar presente como directivo de la empresa.

El consejo de administración también consideró que el exdirector general había perdido sus derechos sobre las acciones asignadas entre 2015 y 2018. Su liquidación estaba sujeta a que permaneciese cuatro años en la empresa después de su asignación, "excepto en caso de jubilación".

Ghosn perdió 380.000 acciones, valoradas en unos 15,5 millones de euros.

El exdirector general ha rechazado el argumento de que renunció a su cargo y ha llevado a Renault ante el tribunal de trabajo y el tribunal de comercio francés.

"Mis derechos en Nissan y en Renault, no han sido respetados y tengo la intención de reclamarlos ante los tribunales", aseguró el pasado miércoles en una rueda de prensa en Beirut.

En una entrevista retransmitida por la televisión francesa, dijo: "No renuncié en absoluto, me retiré de mi trabajo para permitir que Renault funcionara, fue en enero y estaba en prisión. No podía dejar a Renault paralizado. De ahí a decir que renuncié..."

Su exigencia ha provocado críticas de los funcionarios sindicales en Francia, un país que ha visto semanas de malestar social por las propuestas de reformas a su sistema de pensiones.

"En un momento en que el Gobierno insiste en querer recortar las pensiones de los empleados, el exdirector general Carlos Ghosn sigue sin escrúpulos. Exige el pago de una pensión anual adicional de casi 800.000 euros, o sea, unas 637 veces el salario mínimo", dijo el sindicato CGT de Renault.

La audiencia está prevista para "finales de febrero".

Fugitivo internacional

Ghosn se hizo un nombre en el mundo de los negocios al haber disparado los ingresos de fabricantes de empresas automovilísticas como Renault y el fabricante japonés Nissan.

Fue arrestado en su jet privado justo después de aterrizar en Tokio en noviembre de 2018, y posteriormente acusado de no informar sobre su futuro paquete salarial y de abuso de confianza.

El empresario fue expulsado del consejo de administración de Nissan tras su detención, una decisión que también tomó Mitsubishi, empresa de la que era presidente.

El 31 de diciembre de 2019, Ghosn se convirtió en un fugitivo internacional cuando se supo que había huido de Japón al Líbano, un país con el que Japón no tiene un tratado de extradición.

Uno de sus abogados, Junichiro Hironaka, negó cualquier implicación o conocimiento de la fuga, diciendo que los abogados tenían los tres pasaportes de Ghosn.

Ahora estoy en el Líbano y ya no seré rehén de un sistema judicial japonés manipulado en el que se presume la culpabilidad, la discriminación es desenfrenada y se niegan los derechos humanos básicos, en flagrante desprecio de las obligaciones legales de Japón en virtud del derecho internacional y los tratados que están obligado a respetar", dijo Ghosn en una declaración.

Insistió en que "no ha huido de la justicia" sino que "ha escapado de la injusticia y la persecución política".