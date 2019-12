Carlos Ghosn acaba de protagonizar una espectacular evasión de la justicia nipona. El antiguo gran patrón del sector automoción mundial ha escapado de Japón, donde se encontraba en libertad bajo fianza y a la espera de juicio.

Ha huido como solo pueden hacerlo los poderosos, bajo una falsa identidad y en un avión privado con el que ha llegado al Líbano, donde estará protegido por su nacionalidad libanesa, una de las tres que tiene junto a la francesa y la brasileña.

"No me he fugado de la Justicia, me he escapado de la injusticia y la persecución política"

Ya en Beirut, Carlos Ghosn ha emitido un comunidado en el que dice: "No me he fugado de la Justicia, me he escapado de la injusticia y de la persecución política (...) Ya no soy un rehén de un sistema judicial japonés parcial donde prevalece la presunción de culpabilidad".

Ghosn fue detenido en Japón en noviembre de 2018, cuando aún era el todopoderoso patrón de la alianza entre Renault, Nissan y Mitsubishi. Pasó 130 días en la cárcel, mientras la justicia nipona abría contra él cuatro causas judiciales por presuntas irregularidades financieras.

Ahora se encontraba en libertad bajo fianza, con restricción de movimientos y privado de sus múltiples pasaportes, lo que no ha sido un impedimiento para que huya del país.