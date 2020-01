Carlos Ghosn: "No he huido de la justicia, he huido de la injusticia"

"Pero no olvidemos que me enfrentaba a un sistema donde la tasa de condenas es del 99,4%, y apuesto a que este número es mucho más alto para los extranjeros", ha añadido.

"He aprendido que mi terrible e inimaginable experiencia de los últimos 14 meses es el resultado de un puñado de individuos vengativos y sin escrúpulos en Nissan", ha dicho.

"Esto es político. Hay muchas tentativas de presentarlo como un caso común de alguien que ha cruzado los límites. No, no hay cruce de límites. Soy inocente de todos los cargos. De todos ellos", ha declarado Ghosn.

Desde Beirut, la capital libanesa, el expresidente de Renault-Nissan ha asegurado que no ha huido de la justicia, sino de "la injusticia y de la persecución política". De quedarse o marcharse dependía su vida, ha dicho, narrando sus duras condiciones de detención.

