Japón desautoriza a Carlos Ghosn

El futuro del empresario, que cuenta con tres pasaportes diferentes y que está acusado de fraude, es una incógnita total. A pesar de que Interpol ha dictado una orden de arresto contra el, Libano no tienen ninguna convenio de extradición con Japón,

No es el único frente que Ghosn tiene abierto. Los trabajadores de las empresa que dirigió y a la que presume haber dejado con un beneficio de 18.000 millones de euros tras estar moribunda, también le piden cuentas.

La respuesta por parte de Masako Mori, ministra de Justicia nipona, no se ha hecho esperar: "Carlos Ghosn presentó varias críticas al sistema judicial japonés. Pero la mayoría de ellas eran abstractas, poco claras en su intención, o sin fundamento y fueron emitidas en directo por todo el mundo. Tememos que eso pueda presentar una idea equivocada sobre el sistema japonés. (CUT) El sistema judicial de Japón garantiza los derechos humanos de las personas. Por lo tanto, ninguna de sus críticas es correcta".

Tokio no acepta las alegaciones de Carlos Ghosn. El que fuera presidente de Nissan dio una larga rueda de prensa en el Líbano, donde llegó tras una huida de película desde el país nipón. Durante una larga rueda de prensa aseguró que no escapó de la justicia, sino para tener justicia, al encontrarse rehén de Japón.

