¿Quién es Carlos Ghosn?

La tasa de condenas en Japón supera el 99% y obtener una absolución a través de un largo proceso de apelaciones podría llevar años. Los activistas de los derechos humanos en Japón y en el extranjero afirman que su sistema judicial no presume lo suficiente de inocencia y se basa en gran medida en largas detenciones que conducen a confesiones falsas.

Insistió en que "no ha huido de la justicia" sino que "ha escapado...de la injusticia y la persecución política".

"Ahora estoy en el Líbano y ya no seré rehén de un sistema judicial japonés manipulado en el que se presume la culpabilidad, la discriminación es desenfrenada y se niegan los derechos humanos básicos, en flagrante desprecio de las obligaciones legales de Japón en virtud del derecho internacional y los tratados que está obligado a respetar", dice la declaración.

Según los medios de comunicación libaneses, Ghosn llegó a Beirut desde Turquía. Japón no tiene un tratado de extradición con el Líbano.

En una entrevista con el Nikkei en enero de 2019, Ghosn dijo que no tenía "ninguna duda" de que los cargos en su contra eran el resultado de "un complot y una traición" por parte de los ejecutivos de Nissan que se oponían a su plan de una integración más profunda entre Nissan, Renault y Mitsubishi.

Saikawa alegó que Ghosn no había declarado su compensación y que había utilizado los activos de la compañía para uso personal.

Ghosn había sido recluido en una celda con poco contacto con el mundo exterior, no se le permitía ver a su familia y tenía acceso limitado a sus abogados.

Se presentaron cargos contra Ghosn por no informar sobre su futuro paquete salarial y por abuso de confianza. Sin embargo, Ghosn mantiene su inocencia hasta el día de hoy.

A pesar de todos sus éxitos en la industria automovilística, Ghosn no era conocido como un innovador técnico. El jefe de marketing de Nissan, Steve Wilhite, ha declarado a Automotive News en una entrevista: "Una vez que [Ghosn] ha digerido un problema, es como la anaconda que se tragó una cabra - todos los demás están viendo lo que acaba de hacer, pero él pasa a la siguiente comida". Ghosn no tiene ningún problema en tomar decisiones de manera rápida y decisiva.

Siendo la primera persona no japonesa en dirigir Nissan, la fase inicial fue un poco accidentada. Pero su popularidad se disparó cuando sacó a Nissan de la bancarrota en un año, mucho antes de lo previsto. Todos sus otros planes para Nissan parecían haber funcionado también y la compañía pronto se convirtió en líder del mercado.

En una entrevista con Fortune en 2003, Ghosn habló de la cultura de la empresa Renault cuando se incorporó, diciendo que se perdía mucho tiempo en "discusiones sobre todo y nada". También mencionó su creencia de que "no siempre se puede tener una alta productividad y una alta moral al mismo tiempo".

El Director General de Renault, Carlos Ghosn, llega con sus hijas a la proyección de la película "The Heartbreak kid" en el 33º Festival de Cine Americano de Deauville. AP Photo/Michel Spingler

La noticia de los cargos criminales por no informar sobre la compensación diferida junto con otras acusaciones de irregularidades financieras ha reemplazado los titulares sobre el hombre que salvó a la compañía automovilística japonesa, Nissan, de la bancarrota.

