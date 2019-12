Carlos Ghosn huye de la justicia japonesa y busca refugio en Beirut

Una fuga controvertida. Así describe el abogado de Carlos Ghosn la huída del expresidente del grupo formado por los constructores Renault y Nissan, que ha huido de Japón para refugiarse en Beirut. Al letrado no le parece correcto que haya abandonado un país en el que permanecía en libertad bajo fianza a la espera de un juicio que podría representar para él una larga condena en las cárceles japonesas.

"Por supuesto que lo que ha hecho es algo imperdonable porque va en contra de las condiciones de la fianza fijada por los jueces. Tanto si la Justicia japonesa lo considera una violación de la ley como si no, no es un asunto bueno. Pero puedo entender las razones de hacer algo que no debería hacer. Aunque no es algo que deba hacerse, puedo entender sus motivos", declara Junichiro Hironaka, abogado de Carlos Ghosn.

En un comunicado Ghosn asegura haber escapado de un "sistema judicial japonés parcial donde prevalece la presunción de culpabilidad, donde la discriminación es general y donde se violan los derechos humanos".