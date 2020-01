Sus servicios ya no son necesarios, por lo que el próximo mes de marzo, con la frente marchita y las huellas del tiempo grabadas en su piel, Diego regresará junto a 12 hembras y dos machos a la hermosa isla en la que pasó su juventud.

"Cuando hay cruces entre descendientes, entre familiares, hay una reducción de la variabilidad genética, lo cual lleva justamente a problemas de salud en las especies, y en este caso, en la isla Española estamos tratando de que no existan estos problemas de variabilidad genética y para eso necesitamos reclutar al máximo posible de individuos de esta especie de la Española", explica Jorge Carrión, Director del Parque Nacional Galápagos.

El tiempo se hace eterno para Diego, una tortuga centenaria que salvó a su especie de la extinción y que no ve el momento de volver a casa para conocer a su numerosa prole. Este semental de "Chelonoidis Hoodensis" nació en La Española, en las islas Galápagos, a unos 1.000 Km de las costas de Ecuador, pero ha pasado ocho décadas en zoológicos y reservas, algunos situados a miles de kilómetros de distancia.

