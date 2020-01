La investigación llevada a cabo tras el atentado, descubrió de estos 21 militares, 17 compartieron contenidos de caracter yihadista y anti-estadounidense en las redes sociales. No solo eso, sino que 15 de ellos además habían consultado y poseían imágenes de pornografía infantil.

Euronews ya no es accesible en Internet Explorer. Microsoft no actualiza este navegador y no admite las últimas mejoras técnicas. Le recomendamos que utilice otro navegador, como Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.