Registrada una fuerte explosión en una empresa del polígono petroquímico de Tarragona , en el noreste de España, con varios heridos. La explosión ha tenido lugar este martes poco después de las 18.30 hora local, entre los municipios de Bonavista y La Canonja, aunque ha sido perceptible a kilómetros de distancia. Los bomberos de la Generalitat han activado el Plan de Emergencia Exterior del Sector Químico de Cataluña y han recomendado el confinamiento de la población más próxima al lugar del siniestro. La medida que afecta a los municipios Tarragona, Salou, Vila-seca, Reus, Constantí, El Morell y La Canonja, es preventiva porque no hay constancia de fuga tóxica alguna .

