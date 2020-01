La Justicia iraní dice que el embajador británico debe ser expulsado

El portavoz del Poder Judicial, Gholamhossein Esmaili, dijo a los medios de comunicaciones estatales iraníes que se han llevado a cabo investigaciones y que algunas personas han sido detenidas, pero no especificó el número concreto ni la identidad de los detenidos.

"Según el derecho internacional, esa persona es una 'persona non grata'. El pueblo (iraní) espera que sea expulsada y eso es también lo que exige el derecho internacional", afirmó el portavoz, citado por la agencia Tasnim.

