Setién cumple su sueño al dirigir su primer entrenamiento con el Barça

Sustituye a Ernesto Valverde que ha sucumbido a las dos bochornosas eliminaciones del Barça en la Champions, ante el Roma y el Liverpool, y a la última derrota frente al Atlético de Madrid en la Supercopa de España. No obstante, deja al equipo líder de la Liga española y al frente de su grupo de la Liga de Campeones, clasificado para los octavos de final.

Euronews ya no es accesible en Internet Explorer. Microsoft no actualiza este navegador y no admite las últimas mejoras técnicas. Le recomendamos que utilice otro navegador, como Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.