Acudieron medio millón de personas a la fiesta con la afición. Antes de empezar el recorrido por el centro de la capital, los jugadores y el equipo técnico de la selección se reunieron con los Reyes y el presidente del Gobierno.

La selección española regresó el lunes a Madrid para celebrar su gran triunfo en la Eurocopa 2024. Antes de empezar un recorrido por el centro de la capital, los jugadores y el equipo técnico de la selección se reunieron con los Reyes y sus dos hijas. La Roja entregó al Rey Felipe VI una camiseta con el número 4 que decía 'Reyes de Europa'.

Después de la visita de la familia real, España celebró un desfile de victoria por las calles de su capital, Madrid, el lunes, un día después de vencer a Inglaterra por 2-1 en la final de la Eurocopa 2024.

La gira en autobús finalizó en la Plaza de Cibeles, donde los aficionados españoles les estaban esperando. El capitán de España, Álvaro Morata, subió al escenario el trofeo del campeonato, antes de que el equipo saliera uno a uno entre aplausos. Cada jugador escogió una canción para su presentación. Algunos jugadores cantaron, otros reclamaban un "Gibraltar español". El escenario se convirtió en un auténtico karaoke cada vez que subía un jugador.

Además los artistas Aitana, Almacor e Isabel Aaiún subieron al escenario para acompañar a los jugadores. El himno que ha inspirado a La Roja en los partidos de la 'Potra Salvaje', y por último, el 'We are the Champions' causaron un terremoto tanto dentro como fuera del escenario.

"Hoy tuve un día espectacular, fue la mejor celebración que pudimos haber tenido. Esto es inolvidable, toda esta gente merece lo mejor, el equipo está impresionante y en dos años nos veremos aquí con el Mundial", dijo Chema, uno de los aficionados.