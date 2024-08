Por Agnieszka Zielińska

Los bibliófilos y los amantes de las cuevas deberían tomar nota de estos destinos infravalorados y no masificados en España.

PUBLICIDAD

Las ciudades costeras españolas están a reventar. Las protestas han llenado las calles de Barcelona a Málaga este verano, con residentes que exigen que los turistas vuelvan a casa. Sin embargo, lejos de las abarrotadas costas del país, los pueblos y zonas rurales de la España vaciada están dispuestos a recoger el testigo.

"Durante años, España ha promocionado un turismo centrado en el sol y la playa", afirma Francisco Mestre, presidente de 'Los Pueblos Más Bonitos de España'. "Sin embargo, son los pueblos y pequeñas ciudades del interior de España los que muestran la autenticidad del país".

Siguiendo el modelo de la asociación francesa "Les Plus Beaux Villages de France", la organización ha galardonado en la última década a 116 de los pueblos y ciudades más bonitos de España por su arquitectura, patrimonio cultural y espacios verdes.

Restos del antiguo castillo de Anento Canva

Entre ellos se encuentra Anento, un pintoresco pueblo que ocupa un valle calizo en la provincia de Zaragoza.

En 10 años, ha pasado de tener apenas 100 habitantes y 2.000 visitantes al año a acoger a unos 45.000 turistas anuales. Vienen por su manantial natural de color turquesa y su llamativa iglesia gótica.

Para mantener este impulso, recientemente se han construido en el pueblo dos nuevos restaurantes, un hotel, pisos de agroturismo y una oficina de turismo, mientras que el antiguo campo de fútbol se ha convertido en un aparcamiento. No es el único pueblo español que busca revertir la despoblación a través del turismo.

De la minería a la literatura: La reinvención de un pequeño pueblo español

El pueblo de Libros está escribiéndose un nuevo capítulo en su historia como capital literaria de España Agnieszka Zielińska

A pesar de su nombre, Libros no tiene biblioteca. Muchos creen que su nombre hace referencia a la forma de las montañas que rodean el pueblo, situado en un valle de la provincia oriental de Teruel. Pero ahora Libros aprovecha su nombre para convertirse en la capital literaria de España.

Enfrentada a la despoblación tras el cierre de sus minas de azufre en 1956, Libros sólo cuenta hoy con 114 habitantes. Pero el alcalde tiene un plan para devolver al pueblo su antiguo esplendor. Durante uno de los festivales de cine de la asociación Mi Pueblo Lee, surgió la idea de convertir Libros en la capital literaria.

Un post en X de la escritora navarra Maribel Medina preguntando por qué el pueblo no tenía biblioteca hizo que a Libros llegaran libros de todos los rincones del mundo, desde Argentina a Alemania. En un año se habían enviado más de 60.000 libros.

A finales de este año se iniciará en Libros la construcción de un hotel-biblioteca para albergar los libros donados, y también hay planes para reurbanizar el antiguo barrio minero.

Festival literario en Libros Agnieszka Zielińska

Ya se han bautizado calles de la ciudad con nombres de escritores famosos, y hay planes para crear una avenida literaria con farolas con citas de libros.

"Ya desde el primer tuit de Medina han empezado a aparecer turistas en el pueblo", dice el alcalde Raúl Arana Calomarde. "Por ahora, sólo tenemos dos casas de huéspedes para turistas, pero ya están despertando mucho interés, así que pronto construiremos un hotel con 20 habitaciones. "Estamos recibiendo turistas que quieren tranquilidad y unas vacaciones activas entre el río, las montañas y los bosques".

Para pueblos como Anento y Libros, el turismo no es sólo una oportunidad para impulsar la economía, sino simplemente para sobrevivir, ya que crea puestos de trabajo que atraen a nuevos residentes.

Cambié la costa española por hoteles cueva y balnearios subterráneos

Apartamento Oro y Arcilla en las cuevas de Guadix. Agnieszka Zielińska

A menos de dos horas en tren de Málaga, Guadix también se ha esforzado por atraer turistas desde la abarrotada costa española hasta su rocoso interior. Aquí, los olivares se desvanecen en un terreno ocre y escarpado que oculta las intrigantes casas subterráneas que le han valido a esta ciudad de 20.000 habitantes el título de Capital Europea de las Cuevas.

Aunque algunas de ellas han estado habitadas desde tiempos prehistóricos, Guadix sólo ha empezado a aparecer en los radares de los turistas recientemente.

PUBLICIDAD

"El Geoparque de la UNESCO ayudó a situar la ciudad en el mapa turístico", explica María Paz Expósito Aranda, de la Oficina de Turismo de Guadix, refiriéndose a la incorporación de la ciudad a la Red Mundial de Geoparques en 2020.

"Si antes los turistas venían sólo de paso, hoy muchos de ellos pasan aquí varios días. Los turistas nacionales vienen en verano y los extranjeros en invierno".

Han pasado 30 años desde que se construyeron los primeros hoteles cueva en la provincia de Granada. Hoy hay más de 2.000 en el geoparque, y siguen apareciendo nuevos.

"Cada año vienen más turistas a Guadix", dice Ángel Oller Del Águila, que acaba de abrir Oro y Arcilla, un conjunto de tres apartamentos turísticos en las cuevas. "Hay un boom de pisos en cuevas, así que no dudé de que merecía la pena invertir el dinero aquí".

PUBLICIDAD

Vista de Guadix con las blancas chimeneas Agnieszka Zielińska

Desde los miradores de la ciudad se ven multitud de chimeneas blancas, cada una correspondiente a una de las cuevas subterráneas. Esto forma parte de su sistema de ventilación.

"Las cuevas son la mejor sinergia entre el ser humano y la naturaleza", dice Natalia Guidani, de la Asociación de Cuevas Andaluzas. "Dentro se está tranquilo, no hay redes, así que es una oportunidad para relajarse. La temperatura es constante, entre 18 y 22 grados, por lo que no se necesita aire acondicionado ni calefacción. No sólo es económico, sino sobre todo sostenible".

Los hoteleros no son los únicos que sacan provecho de estas ventajas en Guadix. Bodegas, restaurantes, balnearios e incluso capillas también han surgido en la red subterránea de la ciudad. Muchos habitantes del poblado de cuevas también invitan a los turistas a sus casas-cueva para mostrarles cómo son las condiciones de vida bajo tierra.

Más de 50.000 turistas visitan anualmente la capilla subterránea de la parroquia de San Pedro Poveda, y no sólo católicos.

PUBLICIDAD

"Algunos buscan aquí energía positiva, para otros es un lugar de recogimiento. Otros renuevan aquí sus votos o bautizan a sus hijos, o rezan por sus seres queridos", explica Manuel Amezcua Morillas, párroco de los dos santuarios parroquiales, Nuestra Señora de Gracia y San Pedro Poveda.

En el centro de la ciudad, los visitantes también pueden admirar las ruinas de un teatro romano del año 25 d.C., así como la catedral barroca y la Alcazaba árabe. Pero lo que hace de Guadix un lugar único en el mapa de Europa es su poblamiento rupestre. Es su marca y su forma de atraer a los turistas que buscan tranquilidad y un descanso de la civilización.