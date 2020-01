Si los efectivos militares no los dejan ingresar para hacer la sesión, Guaidó, a quien casi 60 países reconocen como mandatario interino y el grueso de la oposición como presidente de la AN, "hará anuncios importantes al respecto en las próximas horas".

Según detalló el equipo de prensa de Guaidó, el diputado Carlos Prosperi forma parte de esa comisión de parlamentarios, cuyo número no ha sido detallado por ahora, que se dirige hacia el Palacio Federal Legislativo, para constatar si el mismo está militarizado.

Según la oposición, este miércoles también rodean la sede de la AN los denominados "colectivos", grupos de civiles frecuentemente armados que se consideran defensores de la revolución bolivariana y catalogados como paramilitares por los detractores del chavismo y organizaciones de derechos humanos.

En aquella ocasión debía elegirse a la nueva junta directiva de la AN que aspiraba a presidir de nuevo Guaidó, si bien la GNB evitó a golpes que accediera al Palacio Federal.

La sede de la AN amaneció esta mañana rodeada por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB) con equipos antidisturbios, una situación muy similar a la que se vivió el pasado 5 de enero .

Una comisión de la oposición venezolana partió este miércoles en una comitiva para tratar de acceder al Palacio Legislativo, sede de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), donde ha convocado una sesión el líder opositor Juan Guaidó.

Grupos de civiles armados, considerados paramilitares por la oposición y grupos de derechos humanos, impidieron este miércoles el ingreso de los diputados opositores que se dirigía a la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), donde el opositor Juan Guaidó convocó una sesión para esta jornada.

