Dimite el Gobierno ruso del primer ministro Dmitri Medvédev

Sobre la inclusión de la limitación del mandato presidencial en la reforma constitucional Putin ha dicho que no cree que sea una cuestión fundamental "pero estoy de acuerdo con ella". Cabe recordar que en 2008 Putin realizó un relevo con Dimitri Medvedev. Ambos se intercambiaron el puesto de presidente y primer ministro, para sortear esta limitación constitucional.

Sea cual sea la decisión de la Duma, agregó, el jefe del Kremlin no puede rechazarla, aunque seguirá conservando el derecho de destituir al Gobierno.

"Quiero agradecerles todo lo que se ha hecho, expresar mi satisfacción por los resultados obtenidos (...) aunque no todo haya tenido éxito", dijo.

Euronews ya no es accesible en Internet Explorer. Microsoft no actualiza este navegador y no admite las últimas mejoras técnicas. Le recomendamos que utilice otro navegador, como Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.