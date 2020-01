El reto climático alcanza a los coches de lujo

El motor de combustión no está muerto todavía, aun hay enormes mercados en África y Asia que están muy lejos de los estándares de emisiones europeos o americanos. Peter Gemoets, resposable de Relaciones Públicas en Mazda Motor Benelux admite que "seguimos invirtiendo en el motor de combustión porque, por supuesto, no sólo producimos coches para Europa Occidental. Somos una empresa automovilística mundial, por lo que estamos convencidos y tenemos algunos estudios que muestran que incluso en 2035, la mayoría de los coches en todo el mundo, alrededor del 85%, seguirán teniendo un motor de combustión, aunque se combinará con la electricidad ".

Por supuesto, la industria del automóvil está en una era de transición. Todos los fabricantes se han comprometido a reducir las emisiones de CO2. Mercedes Benz aspira a ser neutra en 2039, pero reemplazar a los motores diesel y gasolina costará tiempo, como detalla Bastien Van den Moortel, responsable de prensa en Mercedes Benz: "Pasar a tener todo todo eléctrico o con hidrógeno no va a ser cosa de un día. Pero para ello tenemos motores diesel y de gasolina muy eficientes y los híbridos son muy importantes para que la gente se acostumbre a conducir coches eléctricos, así que es poco a poco. Es un gran avance para mucha gente pero lo haremos paso a paso".

Euronews ya no es accesible en Internet Explorer. Microsoft no actualiza este navegador y no admite las últimas mejoras técnicas. Le recomendamos que utilice otro navegador, como Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.