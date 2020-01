Irán advierte a las tropas europeas desplegadas en Oriente Medio

El mandatario también he señalado a los 28 por su falta de compromiso ante Estados Unidos tras su retirada del pacto nuclear y otros acuerdos internacionales. "Cuando Trump se retiró del acuerdo sobre el clima, ¿qué hicieron ustedes? cuando él rompió con la OTAN, ¿qué hicieron ustedes? Cuando dejó la Unesco, ¿qué hicieron? Cuando dejó el Consejo de Derechos Humanos (de la ONU), ¿qué hicieron?

El pacto pende de un hilo y la tensión con el régimen de los ayatolás se intensifica, como muestran las palabras del presidente Hasán Rohaní: "Hoy, el soldado estadounidense está en peligro. Mañana el soldado europeo podría estar en peligro. Tengamos seguridad. No queremos inestabilidad en el mundo. Queremos que los europeos salgan de esta región de una manera inteligente, no por una guerra".

Irán no se amilana ante las presiones europeas y avisa a las tropas desplegadas en Oriente Medio. La advertencia de Francia, Alemania y Reino Unido de activar el denominado mecanismo de resolución de conflictos del acuerdo nuclear firmado en 2015 ha tenido una dura respuesta.

