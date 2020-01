Nuevo tira y afloja entre Londres y Teherán por la breve detención del embajador británico en Irán, Rob Macaire, sospechoso de haber participado en las manifestaciones antigubernamentales del sábado.

"El arresto de diplomáticos es desde luego ilegal, en todos los países". "No he participado en ninguna manifestación. Fui a un acto de homenaje a las víctimas del vuelo PS 752. Me fui a los cinco minutos cuando empezaron los cánticos contra las autoridades", explicó Macaire tanto en inglés como en persa a través de su cuenta de Twitter.

Mientras desde Londres, se hacía un llamamiento a la calma y al diálogo: "Queremos tener la seguridad de que podemos hablar con nuestros socios y con todos los países del mundo. El alcance diplomático que tenemos en los países de todo el mundo, incluido Irán, es importante para nosotros. El primer ministro ha hablado esta misma semana con el presidente Rohaní. Queremos tener la seguridad de que continuamos tomando parte en las conversaciones con Irán y con nuestros socios para ver cómo desescalamos la situación", explicaba el secretario de Estado de Seguridad del Reino Unido, Brandon Lewis.

Por su parte, el alto representante para la Política Exterior de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, ha manifestado estar "muy preocupado" por estos hechos al tiempo que ha pedido dejar espacio a la diplomacia para resolver la actual crisis en Oriente Medio.

Teherán ha reconocido el breve arresto del embajador en tanto que "sospechoso de haber participado en una manifestación ilegal", mientras digiere las críticas que recoge toda la prensa del país por la gestión de la catástrofe del avión ucraniano, abatido el miércoles por un misil antiaéreo iraní disparado por "error".

Exigen la dimisión de los responsables del derribo de la aeronave.