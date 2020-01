En el Parlamento iraní comparecía el comandante en jefe de los Guardianes de la Revolución, Hosein Salami: "Estábamos en guerra con Estados Unidos y todavía estamos. Somos soldados de esta nación y devotos de este pueblo. Juro por Dios todopoderoso que desearía haber estado en ese avión (el avión de pasajeros ucraniano derribado el miércoles por un misil ) y haberme estrellado y quemado con todos ellos y no habría sido testigo de este trágico incidente" , dijo Salami.

"A los líderes de Irán. No mateís a vuestros manifestantes. Miles ya han muerto o han sido encarcelados, y el mundo está mirando. Y más importante aún, Estados Unidos está mirando. ¡Vuelvan a conectar Internet y dejen que los periodistas deambulen libremente! ¡Detengan la matanza de su gran pueblo iraní!"

El fuerte despliegue policial no impidió este domingo las manifestaciones de rechazo contra la Guardia Revolucionaria.

