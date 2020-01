Irán ataca con misiles dos bases estadounidenses en Irak

El jefe de la diplomacia iraní, Javad Zarif, confirmó la autoría iraní del ataque, que definió como una medida proporcionada de autodefensa. Asegura que Teherán no busca ni una escalada ni una guerra , pero que se defenderá ante cualquier agresión.

También han adevertido a Estados Unidos de que no tome represalias si quiere "evitar más daños y no poner en peligro la vida desus militares".

Euronews ya no es accesible en Internet Explorer. Microsoft no actualiza este navegador y no admite las últimas mejoras técnicas. Le recomendamos que utilice otro navegador, como Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.